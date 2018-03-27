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Kayseri'de FETÖ'nün sahte kimlikle yakalanan firari zanlısı tutuklandı

FETÖ terör örgütünün Kayseri’deki dershanelerinden sorumlu olduğu, iş adamları ve öğretmenlerin yurt dışı seyahatlerini organize ettiği belirlenen ve İzmir'de sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturmada firari şüpheli Yavuz Karagöz, İzmir’de sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’ye getirilen Yavuz Karagöz, FETÖ terör örgütünün Kayseri’deki dershanelerden sorumlu olduğu ve örgüte ait şirketleri yönettiği, Bylock kaydının bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Karagöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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