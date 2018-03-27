Kayseri'de FETÖ'nün sahte kimlikle yakalanan firari zanlısı tutuklandı FETÖ terör örgütünün Kayseri’deki dershanelerinden sorumlu olduğu, iş adamları ve öğretmenlerin yurt dışı seyahatlerini organize ettiği belirlenen ve İzmir'de sahte kimlikle yakalanan şahıs tutuklandı.