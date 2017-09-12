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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklandı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.
 
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ü.C, A.K, A.T, E.A, M.F, E.Ş. ve Y.K. tutuklandı, Ö.Ş, H.G, S.Y, D.D, E.Ş. ile Y.A. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
 
Kayseri'de 7 Eylül'de haklarında gözaltı kararı verilen ve kamudan ihraç edilen 24 zanlıya yönelik operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 13 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti. Adreslerinde bulunamayan 11 kişi aranıyor.

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