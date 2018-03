Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin davada 7 sanığa hapis cezası

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu sanık Rahim Süzen, tutuksuz yargılanan Osman Özgün, Aziz Can ve Halit Suvar ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Nevriye Süzen ise duruşmaya gelmedi.



KHK ile kapatılan Kimse Yok mu Derneğinin üyesi iş adamı Özgün, hayatı boyuncu örgüt liderini merak edip de Amerika'ya gitmediğini söyledi. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Özgün, beraatını istedi.



İş adamı Can da 17-25 Aralık sürecinden sonra bu dernekten istifa ettiğini, Allah rızası için yardım amaçlı gittiğini savundu. Can, evinde bulunan bir dolarlık 2 banknotun, 8 yaşındaki çocuğunun kumbarasından çıktığını öne sürerek, beraatını talep etti.



Örgütün çeşitli okullarında öğretmen olarak görev yapan Süzen ise ByLock'u kullandığı iddiasını reddederek tahliyesini ve beraatını istedi.



Sanıklardan Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Suvar da hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, Rahim Süzen'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, Özgün, Can ve Nevriye Süzen'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Rahim Süzen'in cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmeden heyet, sanıklardan Suvar'ın da hakkında isnat edilen suçlamaların 17-25 Aralık süreci öncesine dayalı olması nedeniyle delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.



Öte yandan 4. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Sedat Key, Yasin Deviren ve Semih Öztekin de haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddiasını reddeden sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk durumunun devamına hükmetti.