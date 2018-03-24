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Kayseri'de fırtınada ağaçlar kökünden söküldü

Kayseri'de gece başlayan ve saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları kökünden söktü, tabelaları devirdi.

  • DHA
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Şehir merkezinde ve ilçelerinde bir süredir görülen güneşli ve sıcak hava, dün gece itibariyle yerini şiddetli rüzgar ve yağışlı havaya bıraktı. Güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetlli esen rüzgar saatte 90 kilometreye ulaşan hızla, fırtınaya dönüştü. Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi'nde bulunan bir söğüt ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Cadde üzerine kökünden sökülerek devrilen ağaç, belediye yetkililerin yaptığı çalışma ile kaldırıldı.
 
Öte yandan şehir merkezinde birçok tabela ve afiş ile televizyon anteni şiddetli rüzgara dayanamadı. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.  Şiddetli rüzgarın ilerleyen saatlerde yerini sağanak yağışa bırakacağı, hava sıcaklığının 7 derece olduğu belirtildi.

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