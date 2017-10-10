Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de hastane şantiyesinde yakalanan PKK'lı teröriste 12 yıl hapis

Kayseri'de inşaatı süren hastanenin şantiyesinde yakalanan terörist 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Birim ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanığın terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Mehmet Zülfü Dündar, savcının mütalaasına iştirak etmediklerini söyledi. "Müvekkilimin, sözde canlı bomba olmak için Kayseri'ye geldiği iddiası doğru değildir." diyen Dündar, "2012 yılında, katıldığı terör örgütünden ayrılarak çalışmak için Kayseri'ye gelmiştir." ifadesini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Birim de suçsuz olduğunu dile getirerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

PKK'ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015'te Kobani'den Türkiye'ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri'de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen "Harun Piran" kod adlı Mustafa Birim, 2 Mayıs'ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Aç kalan kurtlar yola indi! O anlar kamerada

Aç kalan kurtlar yola indi! O anlar kamerada

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA