Kayseri'de hastane şantiyesinde yakalanan PKK'lı teröriste 12 yıl hapis

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Birim ve avukatı hazır bulundu.

Savcı, mütalaasında, sanığın terör örgütü PKK/KCK'ya katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Mehmet Zülfü Dündar, savcının mütalaasına iştirak etmediklerini söyledi. "Müvekkilimin, sözde canlı bomba olmak için Kayseri'ye geldiği iddiası doğru değildir." diyen Dündar, "2012 yılında, katıldığı terör örgütünden ayrılarak çalışmak için Kayseri'ye gelmiştir." ifadesini kullandı.

Son sözü sorulan sanık Birim de suçsuz olduğunu dile getirerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

PKK'ya ait kamplarda eğitim aldığı, 2015'te Kobani'den Türkiye'ye girdiği, geçen yıl geldiği Kayseri'de hastane inşaatında çalışmaya başladığı belirlenen "Harun Piran" kod adlı Mustafa Birim, 2 Mayıs'ta şantiyeye düzenlenen operasyonda yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.