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Kayseri’de insan kafatası bulundu

Kayseri’de bir mahalle sakini, evinin bahçe duvarı yanında insan kafatası parçası buldu. Bulunan kafatası, DNA’sından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

  • İHA
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Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 627. Sokak’ta meydana gelen olayda, 38 yaşındaki E.I. isimli bir vatandaş, 155 polis ekiplerini arayarak müstakil evinin bahçe duvarının yanında insan kafatası parçasının bulunduğunu bildirdi.
 
Argıncık polis merkezinden gelen ekipler, E.I.’nın bulduğu kafatasını Emniyet’e götürdü.
Bulunan kafatasının DNA’sından kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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