Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 11 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirilirken 4 şahsa işlem yapıldı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre KOM ekiplerince il genelinde 4 işyeri ve 3 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 11 bin 330 paket kaçak sigara yakalandı.
Konu ile ilgili 4 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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