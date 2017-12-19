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Kayseri’de mahallenin elektrik kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Kayseri’de bir mahallenin elektrik şebekesine ait 20 bin TL değerindeki kablolarını çalan iki kişi yakalandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

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Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı mahallesinin elektrik şebekesinden hırsızlık yapıldı. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında olayı araştıran jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda M.B. ve F.K.’yı yakaladı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda 20 bin TL değerinde bakır kablo ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan iki zanlı hakkında işlem başlatıldı.

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