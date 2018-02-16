Kayseri'de marketten 650 lira gasbeden zanlı evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Ihlamur Caddesi'nde 3 gün önce zincir marketlerden birine giren yüzü maskeli şüpheli, eline aldığı ürünle kasaya geldi. Ürünü kasadan geçirmeye çalışan kasiyeri cebinden çıkardığı kurusıkı tabancayla tehdit eden zanlı, kasadaki 650 lirayı alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. 175 kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin M.Ö. olduğunu tespit etti. Dün zanlının ikametine giden ekipler, M.Ö'yü evinde ölü buldu.

Yapılan incelemelerde, M.Ö'nün markete, kendisine yardım eden T.Ç'nin kullandığı arabayla gittiği ve olay yerinden beraber kaçtıkları tespit edildi. Polis, T.Ç'nin ikametinde, M.Ö'nün markete girdiğinde üzerinde bulunan kıyafetleri ve kurusıkı tabancayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marketteki güvenlik kamerası kayıtlarında, M.Ö'nün silah zoruyla kasiyeri tehdit edip kasada bulunan paraları poşete koyarak kaçtığı yer aldı.

Bu arada, Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgi notunda, M.Ö'nün yakalanacağını anlayınca evde kendini asarak intihar ettiğinin tespit edildiği belirtildi.