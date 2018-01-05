Kayseri'de metamfetamin ele geçirildi: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, H.Y(18), B.Ö(19), S.S.Ç. S.Y(16) ve Ö.Y(21) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında 51.95 gram metamfetamın maddesi ile 2 adet uyuşturucu ticaretinde kullanılan aparat ele geçirildi.

Operasyon sırasında kaçan A.R.T.(22) isimli şahsı yakalama çalışmaları sürerken, H.Y(18), B.Ö(19) ve Ö.Y(21) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldığı, yaşı küçük olan S.S.Ç. S.Y(16)'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. (İHA)