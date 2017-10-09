Kayseri'de bir evde 20 kişi gözaltına alındı. Mahalleli alkış ve sloganlarla destek verdi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, alkış ve sloganlar atarak polis ekiplerine destekte bulundu. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü. Yakalananlardan 8'i 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, diğer 12 şahıs ise 'uyuşturucu madde ticareti'nden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.