Kayseri'de narkotik operasyonu: 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Battalaltı diye tabir edilen bölgede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'üne uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak salıverildiği 31 yaşındaki C.G. ve 30 yaşındaki V.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındığı bildirildi.



Gözaltına alınan iki zanlının evlerinde yapılan aramalarda 2.05 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği ve haklarında işlem başlatıldığı kaydedildi.