Kayseri’de ’Þehide ve bayraða saygý’ yürüyüþüne 70 bin kiþi katýldý

Sivil toplum örgütleri ve Milli Seferberlik Platformu tarafýndan düzenlenen yürüyüþ, Sivas caddesindeki bir AVM önünden baþladý. Yaklaþýk 1 kilometrelik dev bayraðýn açýldýðý yürüyüþe Ak Parti Kayseri Ýl Teþkilatý da destek verdi. Yürüyüþün ön saflarýnda Ak Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoðlu, Ýl Baþkaný Cahit Özden ve ilçe belediye baþkanlarý, kadýn kollarý ve gençlik kollarý yöneticileri yer aldý.

Türk bayraklarýnýn taþýndýðý 7 kilometrelik güzergahta polis sýký güvenlik önlemleri alýrken, Sivas Caddesi çift taraflý

olarak araç trafiðine kapatýldý. Yürüyüþ sýrasýnda ’Þehitler ölmez, vatan bölünmez. Hepimiz Mehmetiz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doðar, Kayseri uyuma þehitlerine sahip çýk, HDP basýldý, Türk bayraðý asýldý' sloganlarý atýlýp, tekbir getirildi.

Kayseri’de geçen hafta cumartesi günü Kayseri 1'inci Komando Tugayý'ndan çarþý izinine çýkan sivil kýyafetli silahsýz 14 askerinin þehit olduðu bombalý saldýrý ve Suriye’nin El Bab bölgesinde þehit olarak dün Kayseri Garnizon þehitliðinde topraða verilen 2 uzman çavuþun anýsýna düzenlenen ’Þehide ve bayraða saygý' etkinliðinde yürüyüþ, Cumhuriyet Meydanýndaki Atatürk anýtý önünde sona erdi.

Burada, þehitler için yapýlan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan, þehitlerin ruhlarý için Kuran okunarak, dua edildi. Kalabalýk, daha sonra yapýlan konuþmalarýn ardýndan daðýldý. Yürüyüþ sýrasýnda polisin güzergahta ve çevrede aldýðý güvenlik önlemleri dikkati çekti.