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Kayseri'de otobüsteki yolcudan 1040 adet uyuşturucu hap çıktı

Kayseri'de jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde yolcu otobüsündeki yolcunun üzerinden 1040 adet uyuşturucu hap yakalandı.

  • İHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı.

1040 ADET UYUŞTURUCU HAP

Otobüste yolcu olarak bulunan S.E'nin üzerinde 1040 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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