Kayseri'de otomobil ve ambulans çarpıştı: 5 ölü 2 yaralı

<p> Oluşan kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda Ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çalışmalar ve incelemeler devam ediyor.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/26/260320180055411091807_3.jpg' style='width: 650px; height: 490px;' /></p>
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