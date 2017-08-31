Kayseri'de otomobillere yaban domuzu sürüsü saldırdı
Kayseri'nin Felahiye ilçesi yakınlarında yola inen yaban domuzu sürüsü trafikte seyreden araçlara zarar verdi. 1 yaban domuzu öldürüldü.
- DHA
Gece saatlerinde Felahiye ilçesinde Kayseri´ye gelen yaklaşık 10 araçlık konvoy, yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradı. Otomobil içindeki vatandaşların büyük korku ve panik yaşadığı olayda yaban domuzlarında biri otomobile saldırırken vurularak öldürüldü. Otomobiller olası ikinci domuz sürüsü saldırısına karşı bir süre hareketsiz kaldı.
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