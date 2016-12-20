Kayseri'de patlamada yaralanan asker: 'Vatana canım feda'

Kayseri'deki bombalı terör saldırısında yaralanan Komando Er Recep Güney, tedavisinin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba evine geldi. Olayla ilgili sadece otobüsün camından atladığını hatırladığını ifade eden Güney, ''Buna da şükür. Gerekirse vatana canım feda" dedi.

Erciyes Üniversitesi ana giriş kapısının yakınında, geçen cumartesi günü saat 08.45 sıralarında çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu halk otobüsünün geçişi sırasında teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu 14 asker şehit oldu, 56 askerde yaralandı. Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve saldırıda yaralanan Konyalı er Recep Güney de yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan Güney, taburcu olduktan sonra raporlu olarak memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağı geldi.

VATANA CANIM FEDA

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu ve bekar olan Recep Güney, 8 aylık asker olduğunu belirtti. 3 kardeş olan Güney, saldırıyla ilgili sadece otobüsün önünde oturduğunu ve camdan atladığını hatırladığını söyledi. Elinde kırık ve dalağında zedelenme olduğunu ifade eden Güney şöyle konuştu:

"Olay anını hatırlamıyorum. Otobüs, çok kalabalıktı. Sadece hafızamda otobüsün camından atladığım o an var. Kimin ne olduğunu bilmiyorum. Şehit olan devrelerim arasında silah arkadaşlarımdan çok yakın tanıdıklarım vardı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buna da şükür. Gerekirse vatana canım feda. Biz çok şükür iyiyiz, kalktık ayağa. Allah'a şükür. Sağ salim evimize geldik. Oradaki yaralı arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum."

AĞABEYİ: YARALANDIĞINI HASTANEDEN ÖĞRENDİK

Patlamadan sonra kardeşinin yaralandığını hastaneden telefonla aradıklarında öğrendiklerini belirten ağabeyi Mehmet Güney, "Normalde Recep çarşı iznine çıktığında bizi arar, haber verirdi. Fakat o gün arayan soran olmadı, bizde merak ettik. Kardeşim Şaban askeriyeyi aradı. Üst devresi çarşı iznine çıktıklarını söyledi. Akabinde hastaneden bize telefon geldi. Biz apar topar Kayseri'ye gittik" dedi.