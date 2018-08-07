Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'de Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı ile Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların toplam tutarının 310 milyon lira oldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı ile Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların toplam tutarının 310 milyon lira olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Çelik, şehrin farklı noktalarında yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili basın mensuplarına brifing verdi.

Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan görsel brifingde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Çelik, 3,5 yılda Yapı Kontrol Daire Başkanlığının yaptığı yatırımların zaman içerisinde arttığını söyledi.

Yapılan projelerde kullanılan malzemenin kaliteli olmasına dikkat ettiklerini vurgulayan Çelik, "Vatandaşlarımızın kullanabileceği ve faydalı işler yaptık. Belediye olarak diğer kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'de ilk olan mini terminaller, 18 sosyal yaşam merkezi, 6'sı okul olmak üzere 14 ayrı kamu binası ve iki kütüphane gibi yapılan yatırımları anlatan Başkan Çelik, şunları kaydetti:

"Bir taraftan projeleri tamamlarken bir taraftan da yeni temeller atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi, kanser hastaları için Hospice, Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda kapsamlı bir kütüphane kompleksi, İncesu Kütüphanesi gibi yatırımların temellerini atacağız. Yapı Kontrol Daire Başkanlığımızın yanı sıra altyapı şirketimiz KASKİ yüzlerce noktada çalışıyor. Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarımız ilçelerimize yatırım ve hizmet götürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın onlarca projesi devam ediyor. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ilk etabı ile Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı ise 310 milyon lira."

Başkan Mustafa Çelik, görsel brifing kapsamında Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi binası hakkında 3 bin 450 metrekare inşaat alanına sahip tesisin iç donanımı ile 5,5 milyon liraya mal olacağını vurguladı.

Brifing kapsamında Emniyet Müdürlüğü için Belsin’de yapılan bina da Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından gezilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA