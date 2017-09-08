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Kayseri'de seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde seyir halindeki bir minibüs alev alev yandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde 38 UL 544 plakalı minibüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolu araç trafiğine kapattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. 

Öte yandan polis ekipleri çevrede toplanan meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekerken, vatandaşlar yanan minibüsü cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Minibüs, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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