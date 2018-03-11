Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri’de su borusu patladı, 13 yaşındaki çocuk çukura gömüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, su borusunun patlaması sonucu oluşan 1 metrelik çukura bisikletiyle düşerek yaralandı.

  • İHA
  • 22
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anafartalar Mahallesi Abide Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne  (KASKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan sızan sudan dolayı, yaya kaldırımı zarar görürken, yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Bu sırada bisikletiyle dolaşan M.T. (13), su dolu çukuru fark edemeyince içine düştü. Çevredeki vatandaşların yardımı ile çukurdan çıkarılan M.T., ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. M.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sırada bazı vatandaşlarda olası bir kazaya sebebiyet vermemek için çukurun etrafını ağaç dalları ile kapatmaya çalıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaşadıklarımızı anlatsak, derdimiz Bolu Dağı´nı aşar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA