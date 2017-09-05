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Kayseri'de sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

Sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında silahlı kavga çıktı. Polis olay yerinde 100'ün üzerinde kovan buldu.

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Olay akşam saatlerinde Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi 45. sokak üzerinde meydana geldi.

ALKOLLÜLER ARASINDA KAVGA

5 yaşındaki Ender A.'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında arasında kavga çıktı. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.

100'ÜN ÜZERİNDE BOŞ KOVAN BULUNDU

Kavga, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güçlükle sonlandırıldı. Kanlar içinde kalan yaralılar davetlilerin otomobilleri ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

 

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 100'ün üzerinde boş kovan ele geçirildi. Polis, yaralıların kaldırıldığı hastanede yeni kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

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