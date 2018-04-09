Kayseri'de takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki arkadaşı olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı Çocuk Hastanesi kavşağında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyeti kaybolan 07 KBA 54 plakalı otomobil önce kaldırıma ardından kırmızı ışıkta bekleyen 06 FS 7236 plakalı otomobile çarptıktan sonra ters döndü. Kazada 07 KBA 54 plakalı otomobilin sürücüsü ve arkadaşı olay yerinden kaçtı.



Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.