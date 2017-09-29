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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 10 gözaltı

Bir laborantın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laborant olarak çalışan D.G. (48) ile N.K. (48), N.A. (54), S.K. (45), H.E. (34), İ.M. (26), M.T. (34), A.E. (29), A.C. (41), S.E'yi (45) gözaltına aldı.

Zanlıların üst, araç ve ev aramalarında 52 uyuşturucu hap, 55 gram metamfetamin, 0,40 gram eroin, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, iki tabanca ve 9 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca D.G'nin evinde, uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen 8 kan alma tüpü bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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