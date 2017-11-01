Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 37 gram eroin ele geçirildi
Kayseri polisi tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun sırt çantasında 37 gram eroin ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Malatya yol uygulamasında narkotik uygulaması yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcu otobüsünde seyahat yapan M.A.'nın (23) sırt çantasında yapılan aramada, elbiselerin arasına gizlenmiş vaziyette 37 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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