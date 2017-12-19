Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Ö.E. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Ö.E.'Nin ikametinde yapılan aramalarda 55 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannabiniod, 15 gram eroin, 18 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ö.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.