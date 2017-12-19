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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Ö.E. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Ö.E.'Nin ikametinde yapılan aramalarda 55 gram uyuşturucu maddelerden sentetik cannabiniod, 15 gram eroin, 18 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Ö.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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