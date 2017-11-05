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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Kayseri polisi tarafından bir lokale düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır vaziyette bonzai ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezindeki lokalde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, C.Ş. (46), Y.Ş. (45), C.D. (48), Ö.Y. (30), A.C. (45), M.K. (50), A.B. (24), İ.D. (35), H.K. (30), S.A. (30), E.A. (36) ve R.Ş. (43) gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan aramalarda, parçalar halinde çok sayıda satışa hazır vaziyette bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete götürüldü.

  

 

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