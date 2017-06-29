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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Kayseri'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye eroin satışı yaptığı belirlenen ana-oğul gözaltına alındı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda  M.Ç., A.F.Ş., H.K. ile Fatma İ. ve oğlu Hakan İ. yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi. Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıklar mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Bu arada adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) gözaltına alındı. Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu.

 

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