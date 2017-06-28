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Kayseri'de uyuşturucu taciri polisten kaçamadı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi, düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.

  • İHA
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.Y (20), yakalandı. İ.Y.'nin ikametinde, aracında ve üzerinde yapılan aramada, 2 parça halinde daralı ağırlığı 0.91 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 2 adet tabanca ve şarjör, 1 adet ağzı açık 6136 kapsamında kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y., emniyete götürüldü.

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