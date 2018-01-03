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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye gönderildi.

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüten kişilerin tespiti ve deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi, yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında "terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri" iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde dijital materyallerle 35 bin lira ele geçirilmişti.

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