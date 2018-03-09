Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 5 avukat adliyeye sevk edildi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 avukat adliyeye sevk edildi.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi oldukları ve toplantılara katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan avukatlar A.S, S.B, M.G, U.U. ve M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.
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