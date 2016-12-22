Kayseri'deki hain saldýrýda yaralanan Gül: Patlama sýrasýnda annemle telefonla görüþüyordum

Erciyes Üniversitesi yakýnlarýndaki saldýrýda kafasýnýn sol tarafýna isabet eden cisimlerle yaralandýktan sonra Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine kaldýrýlan Gül, buradaki tedavisinin ardýndan taburcu edildi.

Babasý ve aðabeyi tarafýndan Arsin ilçesine baðlý Yeþiltepe Mahallesi'ndeki baba ocaðýna getirilen 6 kardeþin en küçüðü olan Mehmet Gül, acemi eðitimini Amasya'da aldýðýný söyledi.

Gül, yaklaþýk 2,5 ay önce Kayseri 1'inci Komando Tugayý'na katýldýðýný anlatarak, "Her hafta sonu olduðu gibi çarþý iznine çýkmak için saat 08.00 civarýnda nizamiyeden halk otobüsüne bindik. Ben otobüsün arka tarafýndaydým ve cep telefonu ile annemle konuþuyordum. Otobüs her zamankinden bayaðý hýzlýydý. Otobüsü o gün bayaðý doldurdular." dedi.

Mehmet Gül, patlamada en çok orta kýsýmdaki ayaktakiler ve sol kýsýmdakilerin zarar gördüðüne dikkati çekerek, þöyle devam etti:

"Patlamanýn etkisiyle yere düþtüm, bu sýrada herkes baðýrýyordu. Otobüsün kapýsý açýlmadý ve herkes camdan atladý. Ben de yerden kalktým ve camdan dýþarýya çýktým. Arkadaþlara baktým, ancak yardým etmek için yerimden kalkamadým. Patlama sýrasýnda kafamdan yaralandým ve baþým dönüyordu. Etrafta olanlarý görüyordum, ancak yerimde kalkamadým. Bir arkadaþým bana 'nasýlsýn' diye baðýrdý, ona bile cevap veremedim. Sonrasýnda ambulansla hastaneye kaldýrýldým. Arkadaþlarýmý görmek istedim ama izin vermediler."

Gül, kafasýna isabet eden cismin ne olduðu konusunda bilgisi olmadýðýný, beyin sarsýntýsý dolayýsýyla 2 gün yoðun bakýmda gözetim altýnda tutulduðunu dile getirdi.

Patlama sýrasýnda annesi ile telefonda konuþtuðunu aktaran Komando Er Gül, þunlarý kaydetti:

"Hastanede bir aðabeyden cep telefonunu alarak babamý aradým ve iyi olduðumu söyledim. Otobüste annemle konuþurken telefon baðlantýsý kesildiði için patlama sesi duyulmamýþ. Babam, 'patlama oldu, çýkma dýþarý' dedi. Ben de 'onlardan mý korkacaðým, çýkacaðým' diye cevap verdim. O sýrada benim orada olduðumu bilmiyorlardý çünkü, 'orada deðilim' dedim. Öðleden sonra komutanlarýmýz babamý aradý ve haber verdiler ancak babam inanmadý, 'biz konuþtuk' dedi. Telefonu bana verdiler, yeniden konuþtuk ve sonrasýnda da Kayseri'ye geldiler."

"Arabaya bindiðin zaman birbirimize 'cennete gidiyoruz' diyoruz"

Mehmet Gül, her hafta sonu olduðu gibi çarþý izninde o gün de arkadaþlarý ile yemek yemeyi, bir süre internet kafede zaman geçirdikten sonra da alýþveriþ merkezinde gezmeyi planladýklarýný söyledi.

Çocukluðundan beri komando olma hayali kurduðunu belirten Gül, istirahat süresini tamamlayarak bir an önce görevinin baþýna dönmek istediðini dile getirerek, "Bana, 'þu an git' desinler, giderim vallahi. Orayý özledim, burada oturuyorum ama aklým orada, oradaki bütün arkadaþlarda. Allah nasip ederse 1 ay sonra toplanacaðýz ayný yerde. Zaten hýrslýydýk bunlara, þimdi daha fazla hýrslandýk, daha fazla öfke oldu içimizde. Ýnþallah öcümüzü alacaðýz. Çýkýp da karþýmýza savaþmýyorlar bizimle ki diyelim öyle þehit ya da gazi olduk. Gelip bombayý patlatýyor, gidiyor adam. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Korkumuz yok Allah'ýma þükürler olsun." diye konuþtu.

"Devletimiz, hükümetimiz, halkýmýz yanýmýzda. Böyle olunca biz yýkýlmayýz. Siz güçlü duracaksýnýz ki biz de güçlü olalým." ifadesini kullanan Mehmet Gül, "Görevimin baþýna gideceðim, gitmem lazým. Bende bir þey yok ki niye gitmeyeyim" þeklinde konuþtu.

Baba Temel Gül ise Kayseri halkýna teþekkür ederek, herkesin elinden geldiðince þehit ve yaralý askerlerin ailelerine yardýmcý olduðunu söyledi.

Oðlunun her zaman "þehit olacaðým" dediðini anlatan Gül, "Her þey vatan için. Allah'a þükür oðlum iyi ama orada askerlerimiz þehit, gazi oldu. Bu nedenle çok üzgünüm. Orayý gördüðünüz zaman hiç bir þey söylemek gerekmiyor, anlatmakla da olmaz. Lanet olsun onlara." dedi.

Öte yandan, Arsin Belediye Baþkaný Erdem Þen de aileyi ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerini iletti.