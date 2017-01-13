Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı

1 milyon dolarlık konut alana vatandaşlık

En az 1 milyon dolarlık konut alan, 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan ve 2 milyon dolarlık sabit sermaye yatırım yapan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesini öngören yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.