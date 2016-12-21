Kayseri'deki patlamada yaralanan 25 askerin tedavisi devam ediyor

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 25 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Ayrıca yaralılarımızın yakınlarıyla alakalı bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Kayseri Valiliği olarak şehit ailelerine bir otel tahsis edilmişti ama vatandaşlarımızdan şehit yakınlarının yemek, barınma gibi hususlarda hizmetlerindeyiz diye müracaatlar oldu. Bu anlamda tüm Kayserililere teşekkür eder, şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Terör eylemlerinde önemli olan husus, eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili hemşehrilerimizden beklediğimiz terör örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu davranmalarıdır."