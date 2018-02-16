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Kayseri’deki terör operasyonunda 5 tutuklama

Kayseri’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y. isimli şahıslar ile halen Kayseri’de inşaat işinde çalışan ve birlikte çalıştığı işçilere Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan Celalettin B.’ye yönelik operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı.

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