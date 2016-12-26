Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayseri'deki terör saldırısında gözaltı sayısı 23'e çıktı

Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.

  • AA
  • 3
  • 1
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
x

Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23'e yükseldi.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında, İstanbul ve Adana'da da olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı zanlılar gözaltına alındı. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 15'ten 23'e çıktı.

Aralarında halk otobüsünün şoförü H.E, bombalı saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da gözaltına alınan K.Ç. ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan araç sahibi M.Y'nin de bulunduğu 23 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kayseri'de, 17 Aralık'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmıştı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA