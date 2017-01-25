Kayseri'deki terör saldýrýsýnda yaralanan asker babaevine geldi

Bombalý saldýrýnýn ardýndan sol gözünde görme kaybý yaþayan, yüzünden ve sol kolundan yaralanan Uluhan, tedavisinin ardýndan taburcu oldu. Ýzinli olarak memleketi Afyonkarahisar'ýn Sandýklý ilçesindeki Ürküt köyüne gelen 21 yaþýndaki Uluhan babaevinde ziyaretçilerini kabul ediyor.

Uluhan, gazetecilere yaptýðý açýklamada, patlamanýn meydana geldiði aný hiç unutmadýðýný söyledi.

Çarþý izni olduðu için her zamanki gibi otobüse bindiklerini aktaran Uluhan, "Patlama olana kadar otobüsteki arkadaþlarýmýzla sohbet ederek, güle oynaya gidiyorduk. Aracýn arka tarafýndaki sol cam kenarýnda oturuyordum. Patlamayý gerçekleþtiren araç tam beni geçtikten sonra patladý. Çok þiddetli bir patlamaydý." diye konuþtu.

- "ÝNÞALLAH GÜÇLÜ BÝR ÞEKÝLDE BUGÜNLERÝ DE ATLATACAÐIZ"

Patlamanýn olduðu günden beri tedavi gördüðünü ifade eden Uluhan, þöyle konuþtu: "Patlamadan sonra araçtan kendim çýkamadým. Arkadaþlarým beni dýþarý çýkarabildi. Daha sonra beni olay yerine gelen ambulansa aldýlar. Bilincim hastaneye kadar açýktý. Hastaneden sonra hiç birþey hatýrlamýyorum. Önümde oturan 7 tane tanýdýðým samimi arkadaþým vardý, þehit oldular. Arkamda oturan devrem vardý. Hakkari'de de beraber görev yapmýþtýk. Yan yana yatýyorduk. Maalesef o da þehit oldu, mekaný cennet olsun. Ýnþallah güçlü bir þekilde bugünleri de atlatacaðýz."

- "BÝR OÐLUM DAHA VAR ONUDA GÖNDERMEYE HAZIRIM"

Baba Bahattin Uluhan (47) ise patlamayý televizyondan öðrendiðini ve büyük bir þok yaþadýðýný belirtti.

Olaydan sonra Kayseri'ye oðlunun tedavi altýna alýndýðý hastaneye gittiklerini ifade eden Uluhan, þunlarý kaydetti: "Hastaneye gittiðimizde oðlumu tanýyamadým. Çok kötü bir haldeydi. Allah kimsenin baþýna vermesin. Çok zordu bizim için. Daha sonra oðlum GATA'ya sevk edildi. Orada da yaklaþýk 40 gün kaldýk. Oðlumun eve dönmesinden dolayý büyük mutluluk yaþýyorum. Çok þükür. Hainler þunu bilsinler ki, bu vatan kolay kazanýlmadý, asla teslim etmeyeceðiz. Bir oðlum daha var onuda göndermeye hazýrým."