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Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili 2 gözaltı daha

Kayseri'de geçen ay çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

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Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı araç saldırısıyla ilgili soruşturma çerçevesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilerek yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalandı. Böylece saldırı sonrası gözaltına alınan zanlı sayısı 29'a çıktı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkartılan ve Kayseri Emniyet Müdürlüğünün talebiyle dün Adana'da yakalanan biri kadın 4 zanlı da Kayseri'ye getirildi.

Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve patlayıcı yerleştirilerek saldırıda kullanılan hafif ticari araçla ilgili yapılan incelemede ise aracın üzerindeki kontak anahtarının orijinal olduğu tespit edildi.

Mehmet O. adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıyan teröristin, aracı Adana'nın Kozan ilçesinde teslim aldığı belirlendi. Teröristin kullandığı sahte sürücü belgesi ile aracın trafik sigortasının da Mehmet O. adına düzenlendiği öğrenildi.

PKK içinde "Çektar Botan" kod adını kullanan ve Kasım Y. olduğu belirlenen teröristin, kesin kimlik tespiti için yapılan DNA testiyle ilgili çalışmalar ise devam ediyor.

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 14 asker şehit olmuş, 55 kişi yaralanmış; halk otobüsünün şoförü H.E, saldırıda infilak ettirilen araçta parmak izi bulunduğu gerekçesiyle Diyarbakır'da yakalanan K.Ç, Şanlıurfa'da yakalanan araç sahibi M.Y, teröristin taşıdığı kimliğin gerçek sahibi Mehmet O. ve teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla Adana'da yakalanan 4 zanlının da aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Şanlıurfa'dan çalındığı belirtilen ve 71 plakalı ikiz sahte plaka takılan hafif ticari araç ile Adana üzerinden Kayseri'ye ulaştığı belirlenmişti.

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