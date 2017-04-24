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Kayserili muhtardan çalınan musluklara tepki

Kayseri'nin Alparslan Mahallesi Muhtar Fatih Çalışkan, muslukların çalınmasıyla ilgili, 'Muslukları çalanlar vatana ihanet içindeler' dedi.

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Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesindeki, Alparslan Mahallesi’nde bulunan Alpaslan Camii’ndeki şadırvan ile tuvalet muslukları 2 haftada 2 kez çalındı. Alparslan Mahallesi Muhtarı Fatih Çalışkan, hırsızlık olaylarına tepki gösterdi.

"MUSLUKLARI RAHAT BIRAKIN"

Hırsızların muslukları kırarak çaldıklarını ve bu nedenle saatlerce suyun da boşa aktığını belirten Mahalle  Muhtarı Çalışkan, “Hem hırsızlık hem de büyük israf olayı var. Muslukları çalanlar vatana ihanet etmişlerdir. Bunun başkan tarifi yok. Hırsızlara sesleniyorum, camilerimizin parklarımızın musluklarını rahat bırakın artık” diye konuştu. Diğer yandan çalınan muslukların bir kez daha yenisi takıldı.

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