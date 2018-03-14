Kayyum atanan şirketler ciro ve istihdam bazında yüzde 30-35 büyüdü

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki FETÖ/PDY operasyonu kapsamında yöneticilerinin tutuklanması sonrası kayyum atanan Aynes Gıda şirketinin tesislerini ziyaret eden TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen şirketlerle ilgili bilgi verdi.



Halen TMSF kayyumunda yönetilen 981 şirketin bulunduğunu, bunların aktif büyüklüğünün 49,6 milyar liraya ulaştığını söyleyen Gülal, toplam istihdam rakamının da 50 bine yaklaştığını belirtti.



“Cirolar ve karlılıklar arttı”



Faaliyette bulunan firmaların büyümeye devam ettiğini ifade eden Gülal, "Bunların içerisinde 320 firma gayri faal vaziyette. Bunların tasfiyesiyle ilgili süreci başlattık. Kalan firmalara baktığımızda bu firmalarda bir irtifa kaybı söz konusu değil. Aksine ortalama yüzde 30-35 seviyelerinde cirolar ve karlılıkları arttı. Hatta cirosu düşmesine rağmen karlılığı artan firmalarımız var. Burada arkadaşlarımız önemli bir başarı gösterdiler. Çok ciddi krediler ödediler" dedi.



“2 bin 500 kişilik ilave istihdam yaratıldı”



Kayyum atadıkları şirketleri 47 bin istihdamla aldıklarını, bu seviyeyi 49 bin 600'a çıkardıklarını, 2 bin 500 kişilik ilave istihdam yarattıklarını dile getiren Gülal, tasfiye edilecek firmalarla ilgili değerlendirmede hassas davrandıklarına dikkat çekti.



"Satışını düşündüğümüz firma yok"



Gülal, "Burada temel ilkemiz ekonomik devamlılık. Firmanın ekonomik devamlılığıyla ilgili bir tehlike söz konusuysa satışı gündeme gelebilir ama bu manada çok sıkıntılı firmalarımız yok. İşletme sermayesi açığı olan firmalarımızı da daha çok varlık satışı yapmak suretiyle kaynak yaratarak desteklemeye çalışıyoruz. Bu manada çok satışını düşündüğümüz firma yok. Yeni projelerimiz her zaman var" dedi.



"Bu şirketler bir milli servet"



Şu anda vaziyet edilen 981 firma olduğunu belirten Gülal, "Şu an vaziyet ettiğimiz 981 firmamız var. İnşallah bunları daha ileriye taşıyacağız, büyüteceğiz, cirosunu ve karlılıklarını artıracağız. Çünkü bu şirketler bir milli servet. Katma değer ve istihdam üretmeye devam edecekler. Bu şirketler TMSF uhdesinde dünden daha kuvvetli" ifadelerini kullandı.



Yatırımlara devam edecek



Acıpayam'da kurulu Aynes'in de ülkenin önde gelen süt ürünleri tesislerinden birine sahip olduğunu dile getiren Gülal, şirkete kayyum atanması kararı alınmadan önce şirket yöneticilerinin iflas erteleme başvurusunda bulunduğuna dikkat çekti.



"Biz aldıktan sonra da şirket büyüdü. 2017 yılını 773 milyon lira ciroyla kapattık. Geçen yıla göre de yüzde 11,1 ciroda artış oldu" diyen Gülal, bin 24 kişinin istihdam edildiği firmanın TMSF için önemli kurumlardan birisi olduğuna işaret etti.



Gülal, Aynes'in yatırımlarına devam edeceğini, mali tabloya göre kapasite ve çalışan sayısının artırılmasının öngörüldüğünü de bildirdi.



Yöneticileri ve çalışanları FETÖ’den tutuklandı



Türkiye'nin kapasite açısından önde gelen tesislerinden birine sahip olan Aynes Gıda'nın eski yönetim kurulu başkanı, üyeleri, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 kişi FETÖ/PDY operasyonu kapsamında tutuklandı, şirkete kayyum atandı.