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Kayyum atanan şirketten kaçırılan makineler ele geçirildi

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanan şirketin fabrikasından kaçırıldığı tespit edilen 3 CNC makinesine, satıldığı fabrikalarda polis ekiplerince el konuldu.

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Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında kayyum atanan Akın Piston A.Ş'nin Konya'daki fabrikasında bulunan 3 CNC torna makinesinin kaçırıldığı ihbarını üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

Makinelerin Sarayönü ilçesindeki depoda bir süre tutulduktan sonra kent merkezindeki başka bir depoya taşındığını tespit eden polis ekipleri, makinelerden 2'sinin Konya Büsan Sanayi Sitesi'ndeki, birinin de İzmir'deki fabrikaya satıldığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, fabrikalardaki, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen makinelere el koydu.

Polis ekiplerinin, makineleri kaçıran şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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