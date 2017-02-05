PKK'nın katlettiği çocukların isimleri caddelere verildi
Terör örgütü PKK'nın alçak saldırılarında şehit olan Kürt çocuklarının isimleri Silvan caddelerinde yaşatılacak.
Diyarbakır'da ’öz yönetim’ ilan ettiği gerekçesiyle DBP'li başkanı görevden uzaklaştırılan Silvan Belediyesi'ne valilik kararı ile kayyum ataması yapılmıştı.
KÜRT DÜŞMANI PKK
Göreve başlayan kayyum, halka yönelik çalışmalarına hız verdi. Terörün siyasi kanadı olmaktan çıkarılan belediye, terör örgütü PKK'nın saldırılarında şehit olan Kürt çocuklarını da unutmadı.
Silvan Belediyesi, PKK'nın bombalarıyla şehit 13 yaşındaki Fırat Sımpil ve 9 yaşındaki Hasan Yılmaz'ın isimlerini caddelere verdi.
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