Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kayyuma suikast son anda önlendi

Batman'da kayyuma suikast hazırlığında olan bir PKK'lı terörist yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Batman'da İçişleri Başkanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) kapsamında görevlendirilen belediye başkan vekillerine saldırı hazırlığı  yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu bir kişi ile ona yardım eden ev sahibi tutuklandı.

TERÖRİST 20 YAŞINDA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat  Hattı'na gelen "20 yaşlarında ismi A.Y olan şahıs Bismil'den gelmiş. Terör örgütü elemanıdır, Kayyuma saldırı için gelmiş" ihbarı üzerine belirtilen adrese  operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, "Çekdar Farkın" kod adlı PKK'lı terörist A.Y. ile evinde  kaldığı H.Ç. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen A.Y. ile H.Ç  tutuklandı.

Öte yandan yakalanan teröristin daha önce Bingöl kırsalındaki operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda adının bulunduğu belirtildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Bakan Yılmaz: Müfredatla ilgili herkesin görüşlerini alacağız

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Mültecilerin Belgrad'da yaşam mücadelesi

Otobüslerde yeni dönem

Otobüslerde yeni dönem

Zeytinburnu'nda bina çöktü

Zeytinburnu'nda bina çöktü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA