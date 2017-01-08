Kaza için uyarırken trafik kazası kurbanı oldu

Ankara'da birbiriyle bağlantılı meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yiğit (29) yönetimindeki 06 FZ 9842 plakalı otomobil, Yenimahalle ilçesi İstanbul yolu Şaşmaz kavşağı yakınlarında, plakası belirlenemeyen kamyonetle çarpıştıktan sonra ters dönerek yolun ortasında kaldı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Yiğit başından hafif yaralanırken kamyonet tipi araç kaza bölgesinden kaçtı.

Bu kazanın ardından Kudret Cebeci (36) adlı yaya, kaza geçirerek yolun ortasında kalan otomobil nedeniyle yeni kazalar olmaması için yola çıkarak elleriyle karşıdan gelen araçları yavaşlamaları için uyarmaya başladı.

Bu sırada karşıdan gelen 06 MFR 30 plakalı otomobil önce Cebeci'ye, sonra da yolun ortasında ters dönmüş durumdaki diğer otomobile çarparak bir süre sürükledi.

Kazada Cebeci hayatını kaybederken, aracın kimliği belirlenemeyen sürücüsü ağır hasar gören aracından çıkarak olay yerinden uzaklaştı.