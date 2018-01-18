Kazada ağır yaralanan sürücünün telefonuna itfaiye eri baktı

Alınan bilgiye göre, Enes S. idaresindeki 81 KH 055 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca karayolu Plajlar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bariyerleri aşan otomobil yol kenarına savruldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Enes S.'yi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne, Faik K.'yi ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Enes S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza sonrası ağır yaralanan Enes S.'nin çalan telefonuna itfaiye eri Çetin Güner baktı. İtfaiye eri, telefondaki kişiyi, "Küçük bir kaza geçirdiler. Ciddi bir durumları yok. Bir yaralımız Akçakoca, bir yaralımız Ereğli Devlet Hastanesi'de kaldırıldı. Ben size haber vereceğim." sözleriyle bilgilendirdi.