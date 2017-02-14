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Kazan Vadisi’nde doçka mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi’nde yapılan operasyonlarda 150 adet doçka mermisi ele geçirildi.

  • İHA
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “14 Şubat 2017 günü Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmat olduğu değerlendirilmiş, yapılan operasyon neticesinde 14,5 milimetre çapında 152 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
 

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