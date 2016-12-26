Polisin aradığı Mehmet Baysal İzmir'de gözaltına alındı
PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olan Mehmet Baysal İzmir’de gözaltına alındı
- MUAMMER BAŞKAN- STAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalamaya yönelik gözaltı kararı bulunan Demokratik Kongre Daimi Üyesi Mehmet Baysal İzmir’de terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından Çankaya semtinde yakalanarak gözaltına alındı.
Baysal'ın Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi
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