Keçiören'de vatandaşlardan demokrasi nöbeti

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla Keçiören'de üç günlük demokrasi nöbeti başlatıldı.

Keçiören Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla bazı etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde demokrasi nöbeti başlatıldı.

Şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okuna bu akşamki nöbette, darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları içeren sergi açıldı. Ayrıca sinevizyon gösterimleriyle o gece yaşananlar da izletildi.

"Nöbet gece yarısına kadar sürecek"

Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla yapılacak 3 günlük nöbet tutma etkinliğinin gece yarısına kadar süreceğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı çevresinde kurulan alanda 3 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinlikleri anlatan Ak, yarın ise 15 Temmuz'u yaşayanların anlatımlarıyla "Seladan Felaha 15 Temmuz" belgeselinin gösterileceğini belirtti.

Ak, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin de vatandaşlar tarafından gezilebileceğini ifade ederek nöbetler sırasında Belediye ve esnafın çeşitli ikramlarda bulunacağını aktardı.