Kemal Batmaz'ın kardeşine terör örgütü yöneticiliğinden iddianame düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini, Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'da yönettiği belirtilen örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan iddianame düzenlendi.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan ve Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edilen Batmaz'ın 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

FETÖ darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tutuklanan Batmaz hakkında düzenlenen iddianamede, 1994'te ERÜ'de işe başlayan Batmaz'ın, Eylül 2016'da 672 sayılı KHK ile görevinden ihraç edildiği kaydedildi.

İddianamede, kardeşi Kemal Batmaz'ın üniversite yıllarında FETÖ'ye ait evlerde kaldığını belirten ve FETÖ'yle bir ilgisi olmadığını savunan Şakir Batmaz'ın, "Kardeşim Kemal'in eylemleri menfur eylemdir. Ailemiz için büyük bir trajediye sebep olmuştur. Yıllarca memleketinden babamızdan kalan manevi mirasla saygı görürken bugün ne yazık ki bir terör örgütü yetiştiren aile durumuna düştük. Kemal yaptığı eylemle ne benim kardeşim olabilir ne ailesinin bir mensubu olabilir." ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Batmaz hakkındaki tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, Batmaz'ın Kayseri ve çevresinde FETÖ'nün yayılmasında ve etkin olmasında önemli bir rol üstlendiği ve ERÜ imamı olduğu, ERÜ Teknopark imkanlarının Boydak ailesine ve FETÖ ile iltisaklı kişilere aktarılmasında doğrudan etkili olduğu öne sürüldü.

İddianamede yer alan tanık beyanlarında, Batmaz'ın çalıştığı ERÜ bünyesinde kurulan Kök Hücre Merkezi vasıtası ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i tedavi etmeye çalıştıkları, Gülen'in firari doktoru Tuncay Delibaş'ın da her ay düzenli olarak merkeze gelerek bazı FETÖ şüphelileri ile görüştüğü belirtildi.

ERÜ'de tarih profesörü olarak görev yaparken FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedilen Batmaz'ın, ERÜ'deki FETÖ yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu ifade edilerek, "Rektör adayının belirlenmesinden akademik kadro alınmasına kadar üniversitede söz sahibi olduğu, FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ile irtibatlı olduğu, üniversitede Ermeniler ile ilgili iki sefer sempozyum düzenlediği, Ermeni patriğini evinde misafir ettiği, bu çalışmaları FETÖ'nün söz konusu dönemde 'Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü' açılımı çerçevesinde yerine getirdiği, bu kapsamda Ermenistan'a gittiği anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, lise ve üniversite yıllarından itibaren FETÖ ile ile bağlantılı olduğu belirtilen Batmaz'ın, özellikle Nevşehir ve Erciyes üniversitelerindeki faaliyetleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Deniz Arşivleri Komutanlığında yaptığı çalışmaları incelendiğinde FETÖ izlerinin bulunduğunun açık olduğu kaydedildi.

Kardeşi Kemal Batmaz'ın açık kaynaklardan yapılan araştırmalarda "FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri İmamı" olduğu ve şüphelinin DKK ile 2000'li yıllardan beri irtibatlı olmasının dikkati çekici olduğu değerlendirilen iddianamede, Batmaz'ın DKK'de aktif görevler üstlendiği belirtildi.

HTS raporu ve aramalarda ele geçirilen fotoğraflar

Batmaz'ın HTS raporu ve aramalarda ele geçirilen fotoğraflarında darbe girişiminin ardından ihraç edilen çok sayıda subayla irtibatının olduğu bildirilen iddianamede, Batmaz'ın kendini gizleme gereği duymadan DKK'de işe alınacak örgüt üyeleri ile ilgili çalışma yaptığı, bu durumun HTS kayıtlarından açıkça anlaşıldığı vurgulandı.

Şüpheli Batmaz'ın DKK ve bağlı birimlerine rahatça girip çıktığına ve sınav komisyonunda görev yapan üyelerle HTS kaydının bulunduğuna yer verilen iddianamede, Batmaz'ın DKK'de yapılan konferanslara FETÖ üyesi eski üst düzey komutanların yönlendirmesiyle konuşmacı olarak katıldığı ve bu durumun FETÖ'nün DKK'deki aktif gücünü ortaya koyduğunun anlaşıldığı bildirildi.

FETÖ sempatisi olmadığını ve irtibatının bulunmadığını savunan Batmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, "Erciyes Üniversitesi (ERÜ) FETÖ imamı" olduğu iddia edilen Batmaz'ın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Batmaz, Kayseri'de 2016 ağustos ayında ERÜ'de görev yapan akademik ve idari personele yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmış ve daha sonra tahliye edilmişti.