Kemal Kılıçdaroğlu 9 dakika sonra çark etti

Kaset kumpasının ardından CHP'nin genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun çarklarını ve gaflarını çok gördük. Ancak bu kez yaptığı çark aynı konuşma içerisinde dakikalar sonra oldu.

KILIÇDAROĞLU BİR ÖYLE BİR BÖYLE

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz Salı günü Meclis'te yaptığı konuşmada Türkiye'nin başlattığı ve dünyanın konuştuğu İdlib operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu kürsüde yaptığı konuşmada (saat 14:08) "Askerin İdlib operasyonuna destek veriyoruz" dedi ancak üzerinden çok geçmedi sadece 9 dakika sonra kullandığı ifade şok etti. Kılıçdaroğlu, desteğini açıklamasının üzerinden sadece 9 dakika sonra yani saat 14:17'yi gösterirken "İdlib'den gelecek her şehidin sorumlusu hiç kimse unutmasın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.

ATTIĞI İMZADAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SORUMLU TUTTU

İdlib operasyonuna desteğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde herhangi bir yanlışlık yoktu çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye CHP de tam destek vermişti. Ancak bu tutum 9 dakika sürdü. Dakikalar sonra Kılıçdaroğlu taban tabana zıt ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu bu tutumunu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına da yansıtarak tezkereye attığı imzayı unutup, İdlib'den gelecek her şehidin sorumlusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını savundu. (Güneş)