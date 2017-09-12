Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV SİHA açıklaması! SİHA nedir?
Son günlerde en çok konuşulan konular arasında SİHA açıklamaları yer alıyor. Sezgin Tanrıkulu’nun SİHA açıklamasının ardından İstanbul Milletvekili olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir açıklama yapılması beklenilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fox TV’de katıldığı İsmail Küçükkaya’nın programında PKK'yı savunan şok sözlere imza attı. CHP Lideri, 'Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok.' ifadelerini kullandı. Sezgin Tanrıkulu’da dana önce sosyal paylaşım ağı üzerinden yaptığı açıklamada SİHA’ların sivil insanları vurduğunu söylemişti. Bunun üzerinde hakkında anayasanın 301. Maddesi gereğince dava açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV yayınına ve TCK 301 siha nedir sorularının cevabına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV’de İsmail Küçüakkaya’nın programına katıldı. Porgramın ardından SİHA nedir sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu SİHA’lar tarafından öldürülen teröristleri masum gibi göstermeye çalıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." İfadelerine yer verdi. Kılıçdarolu açıklamasında Sezgin Tanrıkulu’nu destekledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal paylaşım ağı twitter üzerinden yaptığı açıklamada SİHA’ların sivil insanları vurduğunu söylemişti. Bunun üzerinde hakkında anayasanın 301. Maddesi gereğince dava açıldı. TCK 301 nedir? Yasaya göre Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla konuşmasında: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor.” cümlelerine de yer verdi. Terör örgütü PKK'nın hamisi HDP ile ittifak arayışına giren CHP'yi rahatsız eden İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) raporuna ulaşıldı. Siha nedir sorusunun cevabına ve detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
KEMAL KILIÇDAROĞLU FOX TV'DE NE DEDİ?
FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.
Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmasından rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine destek veren Kılıçdaroğlu, öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini ileri sürdü.
CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok."
"TERÖRİST OLABİLİRLER AMA SİLAH YOK"
CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı.
"PİKNİK YAPIYORLARDI"
Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok."
BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA
SİHA NEDİR?
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek rahatsızlığını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, bugün de iftiralarına devam etti. CHP'li Tanrıkulu, terör operasyonlarında PKK'ya göz açtırmayan ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan silahlı insansız hava araclarının sivilleri vurduğu iftirasında bulundu.
Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı skandal açıklamasında "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim" dedi.
Yaptığı yalan açıklamalara ilişkin hiç bir delil belge gösteremeyen, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin algı operasyonuna destek veren CHP'li Tanrıkulu'na vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
Almanya'ya kaçan vatan haini Can Dündar da katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak şunu söyledi: "SİHA'lar, yani insansız hava araçları, idam cezasının olmadığı Türkiye’nin yeni idam mangaları, yeni Türkiye’nin JİTEM’idir." demişti.
SİHA'DAN NEDEN KORKUYORLAR?
Terör örgütü PKK'nın hamisi HDP ile ittifak arayışına giren CHP'yi rahatsız eden İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) raporuna ulaşıldı.
Rapordan çarpıcı detaylar şöyle:
OPERASYONLARDA ŞEHİT VERMİYORUZ: SİHA/İHA'ların desteği ile başlatılan ve icra edilen operasyonlarda teröristler havadan kontrol altında tutulduğu için hareket etme ve yer değiştirme imkanları olmuyor. Bulundukları yerde hem havadan hem karadan kuşatma altına alınan teröristler kaçma imkanı bulunamadığı için etkisiz hale getiriliyor. Başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçleri ise şehit vermeden operasyonu tamamlıyor. Büyük zayiat veren örgütte terörist sayısı azaldı. Kırsalda bulunan 2 bin civarındaki teröristten 550'si SİHA ve İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi. Hareket kabiliyetleri azalan ve moral bozukluğu içine düşen teröristler grup halinde hareket edemiyor, kırsal kesimde barınma alanları daraldığı için de beslenme zorluğu çekiyorlar.
KÖKLERİ KAZINDI: Güneydoğu'da ve Doğu'da Çemçe/Madur, Tendürek, Yayladere, Şenyayla, Muş-Varto- Bulanık bölgelerindeki teröristler tamamen yok edilirken, örgütün lider kadroları da sorgulanır hale geldi. Güvenlik zafiyetinden dolayı eylem kabiliyetini yitiren ve güçleri kırılan teröristler örgüt içinde ölüm korkusu yaşıyor. Terör işbirlikçileri de "Biz de vuruluruz korkusu" ile bu teröristlere destek vermiyor. İHA ve SİHA'ların devreye girmesi güvenlik güçlerinin kullandığı destek silahlarının etkinliğini arttırdı. Kış aylarında bile SİHA ve İHA'lar teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Kırsalda bulunan teröristler takviye isteyemezken, böyle bir talep ulaşsa bile örgüt bunu yerine getiremiyor. SİHA ve İHA'lar bölücü terör örgütüne katılımların azalmasında etkili olurken, teröristlerin de güvenlik güçlerine teslim olma içgüdüsünü artırıyor. Her geçen gün kan kaybına uğrayan bölücü terör örgütü PKK, yaralı teröristlerini tedavi etme imkanı bulamıyor.
CHP NEDEN RAHATSIZ: CHP Doğu ve Güneydoğu'da yapılan seçimlerde bugüne kadar hiçbir varlık gösteremedi. Önümüzdeki 2019 seçimlerinde bölge halkından oy almak isteyen CHP, PKK destekçisi HDP ile ittifak arayışına girdi. CHP, güvenlik güçlerinin yürüttüğü terörle mücadeleye gölge düşürmenin yollarını arıyor. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA ve İHA'larla ilgili "Masum insanları öldürüyor" yalanı da bundan kaynaklanıyor.
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