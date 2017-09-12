Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV SİHA açıklaması! SİHA nedir?

Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV’de İsmail Küçüakkaya’nın programına katıldı. Porgramın ardından SİHA nedir sorusunun cevabı merakla araştırılmaya başlandı. Kılıçdaroğlu SİHA’lar tarafından öldürülen teröristleri masum gibi göstermeye çalıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." İfadelerine yer verdi. Kılıçdarolu açıklamasında Sezgin Tanrıkulu’nu destekledi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal paylaşım ağı twitter üzerinden yaptığı açıklamada SİHA’ların sivil insanları vurduğunu söylemişti. Bunun üzerinde hakkında anayasanın 301. Maddesi gereğince dava açıldı. TCK 301 nedir? Yasaya göre Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla konuşmasında: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor.” cümlelerine de yer verdi. Terör örgütü PKK'nın hamisi HDP ile ittifak arayışına giren CHP'yi rahatsız eden İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Aracı (İHA) raporuna ulaşıldı. Siha nedir sorusunun cevabına ve detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU FOX TV'DE NE DEDİ?

FOX TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

Terörle mücadelede SİHA'ların kullanılmasından rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerine destek veren Kılıçdaroğlu, öldürülen teröristlerin piknik yapmaya gittiğini ileri sürdü.

CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok."

"TERÖRİST OLABİLİRLER AMA SİLAH YOK"

CHP Lideri, "Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok." ifadelerini kullandı.

"PİKNİK YAPIYORLARDI"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Ne diyor Sezgin Tanrıkulu? Bu insanlar öldürüldü. Gerçekten terörist mi değil mi araştırılsın diyor. Bu 4 kişi oraya gitmeden önce güvenlik kontrolünden geçiyorlar. Eğer bunlar terörist ise neden tutuklanmıyor. Sezgin Bey üzerinden giderek CHP, PKK'ya destek veriyor diyorlar. Sezgin Bey üzerinden bize saldırıyorlar. Sezgin Bey ile konuştum. Olay yerinin yakınındaki bir muhtar bilgi verdi. Öldürülenlerden bazıları iş adamı zaten. Gizli kapaklı insanlar değil, piknik yapıyorlar orada. Terör örgütüne destek olabilirler, terörist olabilirler ama orada silah olması lazım. O da yok."

BÜLENT TURAN'DAN AÇIKLAMA

Asıl meselenin, Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığından öte CHP yönetiminin buna sessiz kalmış olması olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Mesele, CHP Genel Başkanı'nın buna sessiz kalmış olması. AK Parti'de yanlış yapan bir vekil olduğu zaman bununla ilgili anında disiplin müessesesi uygulanır. Anında genel başkan uyarı görevini yapar. Kurumsal duruştur aslolan. Bireysel hatalar yapılabilir ama kurumun ne yaptığı önemlidir. Burada görüyoruz ki Sezgin Tanrıkulu terörle ilgili Türkiye'nin mücadelesini zaafa uğratacak, psikolojisini bozacak ifadeler kullanmasına rağmen, üzerinden bu kadar gün geçmesine rağmen hala ağzını açmayan genel başkanın tavrıdır tartışılması gereken."